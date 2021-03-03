Тульский «Арсенал» примет ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу

Москва, 3 марта. Стали известны пары четвертьфиналистов Кубка России по футболу сезона 2020/2021.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка России по футболу пройдет в Москве. Столичный ЦСКА продолжит борьбу за титул в Туле. «Красно-синие» сыграют с «Арсеналом», который ранее сенсационно выбил из борьбы петербургский «Зенит».

Московский «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России на выезде встретится с «Сочи», а столичное «Динамо» также в гостях будет противостоять самарским «Крыльям Советов». Грозненский «Ахмат» и «Уфа» сыграют в еще одном четвертьфинале турнира на стадионе в Чечне.

Матчи Кубка России пройдут 7 и 8 апреля. В прошлом сезоне турнир выиграл петербургский «Зенит», который в финальной игре с минимальным счетом победил подмосковные «Химки».