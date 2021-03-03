Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Латинская Америка

В Бразилии зарегистрирована самая высокая суточная смертность от COVID-19

В Бразилии зарегистрирована самая высокая суточная смертность от COVID-19

Бразилиа, 3 марта. За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса скончались 1726 пациентов. Это рекордное дневное значение с начала пандемии, сообщает Министерство здравоохранения на своем официальном сайте.

Все больше смертей

Рост смертности от SARS-CoV-2 наблюдается сразу в 15 из 27 субъектах бразильской федерации. Последние 40 дней в Бразилии ежедневно умирает в среднем больше тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Врачи бьют тревогу: среди жертв вируса становится все больше молодых людей без хронических болезней.

Власти самого густонаселенного штата Сан-Паулу, в котором ежедневно регистрируется 20% от всех заражений в Бразилии, также сообщили о рекордной смертности от коронавируса. 2 марта в больницах региона скончались 468 человек.

Больницы перегружены

Новостное агентство Globo пишет, что страна находится на грани коллапса и переживает худший момент с начала пандемии. Впервые с марта 2020 года в больницах штатов Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и федерального округа не осталось мест.

«Все усилия правительства штата и муниципалитетов являются недостаточными перед лицом жестокости болезни. К сожалению, такая ситуация будет по всей стране», — сказал глава департамента здравоохранения Санта-Катарины Андре Мотта.

В Санта-Катарине очередь на госпитализацию с симптомами вируса растянулась на 250 человек, 35 больных умерли, не дождавшись подключения к аппарату ИВЛ. Штат Эспириту-Санти уже начал принимать пациентов из Санта-Катарины. Сразу в 19 штатах средний уровень занятости палат интенсивной терапии превышает 80% и продолжает расти.

«Это просто поле битвы. Мобилизован весь персонал – врачи, анестезиологи, медсестры и все другие. Мы действительно находимся в состоянии бедствия», — говорит главврач главной частной больницы города Порту-Алегри.

В связи с критичностью обстановки правительства 27 штатов подписали коллективное обращение к президенту Бразилии Жаиру Болсонару с просьбой ввести жесткие ограничения для сдерживания вируса. Они предлагают на две недели закрыть все предприятия, не имеющие статуса государственно-образующих, рестораны, бары, религиозные места, культурные заведения, пляжи и школы.

Спор о локдауне

Однако в планах правительства Жаира Болсонару на 2021 год было восстановление экономики, а не новые ограничения. 28 февраля в своем Twitter президент поделился видео женщины из Бразилиа, которая требовала от губернатора отказаться от закрытия магазинов. Болсонару сопроводил ролик подписью «Народ хочет работать».

Главы ряда регионов уже не надеются на осмотрительность федеральных властей и самостоятельно объявляют локдауны. Ограничительные меры уже действуют в Сан-Паулу, Санта-Катарине, Паране, Баие, Пернамбуку и в федеральном округе.

Читать про ограничительные меры в Бразилии

Что говорят ученые

Специалисты считают, что Бразилии грозит общенациональный коллапс системы здравоохранения. Пульмонолог и сотрудник института Fiocruz Маргарет Далколмо считает, что единственным выходом из ситуации может быть быстрая массовая вакцинация, как в Чили, где первую прививку против COVID-19 получили уже 23% населения.

Далколмо призывает к единству местные и федеральные власти к единству, а граждан – соблюдать дистанцию и носить маски. Она также выступила за введение краткосрочного локдауна. Пульмонолог утверждает, что в противном случае «этот март станет самым грустным месяцем в нашей жизни».

Карлос Старлинг, научный консультант Бразильского общества инфекционных заболеваний, предсказывает всей стране сценарий Амазонаса. В середине января больницы штата не выдержали нагрузки и переполнились. Возникла катастрофическая нехватка медицинского кислорода, мест и оборудования.

Читать про ошибки бразильских властей в Амазонасе

Пациентов начали перевозить в другие регионы, а местные профсоюзы без согласования с правительством стали покупать газ для ИВЛ в Венесуэле. Прокуратура запустила расследования против Жаира Болсонару и министра здравоохранения по обвинениям в халатности и невыполнении полномочий.

Статистика по COVID-19

С начала пандемии COVID-19 новым коронавирусом заразились 10,6 млн граждан Бразилии. Вирус унес жизни 257 тысяч бразильцев. К настоящему времени правительству удалось вакцинировать первой дозой 7,1 млн граждан, что соответствует 3,3% населения страны. Лишь 2,1 из 212 миллионов бразильцев получили обе прививки против SARS-CoV-2.

Новости партнеров