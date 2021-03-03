В Бразилии зарегистрирована самая высокая суточная смертность от COVID-19

Бразилиа, 3 марта. За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса скончались 1726 пациентов. Это рекордное дневное значение с начала пандемии, сообщает Министерство здравоохранения на своем официальном сайте.

Все больше смертей

Рост смертности от SARS-CoV-2 наблюдается сразу в 15 из 27 субъектах бразильской федерации. Последние 40 дней в Бразилии ежедневно умирает в среднем больше тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Врачи бьют тревогу: среди жертв вируса становится все больше молодых людей без хронических болезней.

Brasil registra mais de 1.700 mortes em 24h e bate novo recorde diário e de média móvel de óbitos https://t.co/UgpeFPMRft — Folha de S.Paulo (@folha) March 2, 2021

Власти самого густонаселенного штата Сан-Паулу, в котором ежедневно регистрируется 20% от всех заражений в Бразилии, также сообщили о рекордной смертности от коронавируса. 2 марта в больницах региона скончались 468 человек.

Больницы перегружены

Em meio ao que especialistas consideram o pior momento da pandemia no país, Iamarino defende a adoção de um confinamento mais rígido e a aceleração da vacinação. https://t.co/oOwvBmfF80 #G1 — G1 (@g1) March 2, 2021

Новостное агентство Globo пишет, что страна находится на грани коллапса и переживает худший момент с начала пандемии. Впервые с марта 2020 года в больницах штатов Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и федерального округа не осталось мест.

«Все усилия правительства штата и муниципалитетов являются недостаточными перед лицом жестокости болезни. К сожалению, такая ситуация будет по всей стране», — сказал глава департамента здравоохранения Санта-Катарины Андре Мотта.

Colapsó el sistema hospitalario en Santa Catarina y Minas Geraishttps://t.co/Zzeiy9iJ64 — SectorSalud (@sectorsaludarg) March 3, 2021

В Санта-Катарине очередь на госпитализацию с симптомами вируса растянулась на 250 человек, 35 больных умерли, не дождавшись подключения к аппарату ИВЛ. Штат Эспириту-Санти уже начал принимать пациентов из Санта-Катарины. Сразу в 19 штатах средний уровень занятости палат интенсивной терапии превышает 80% и продолжает расти.

«Это просто поле битвы. Мобилизован весь персонал – врачи, анестезиологи, медсестры и все другие. Мы действительно находимся в состоянии бедствия», — говорит главврач главной частной больницы города Порту-Алегри.

В связи с критичностью обстановки правительства 27 штатов подписали коллективное обращение к президенту Бразилии Жаиру Болсонару с просьбой ввести жесткие ограничения для сдерживания вируса. Они предлагают на две недели закрыть все предприятия, не имеющие статуса государственно-образующих, рестораны, бары, религиозные места, культурные заведения, пляжи и школы.

Secretários de Saúde pedem toque de recolher nacional para conter a Covid-19 https://t.co/da9P5mx80l — mário falcão (@mariofalcao) March 2, 2021

Спор о локдауне

Однако в планах правительства Жаира Болсонару на 2021 год было восстановление экономики, а не новые ограничения. 28 февраля в своем Twitter президент поделился видео женщины из Бразилиа, которая требовала от губернатора отказаться от закрытия магазинов. Болсонару сопроводил ролик подписью «Народ хочет работать».

- O povo quer trabalhar.

- Brasília/DF. pic.twitter.com/Vj0h0illQq — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 28, 2021

Главы ряда регионов уже не надеются на осмотрительность федеральных властей и самостоятельно объявляют локдауны. Ограничительные меры уже действуют в Сан-Паулу, Санта-Катарине, Паране, Баие, Пернамбуку и в федеральном округе.

Что говорят ученые

Специалисты считают, что Бразилии грозит общенациональный коллапс системы здравоохранения. Пульмонолог и сотрудник института Fiocruz Маргарет Далколмо считает, что единственным выходом из ситуации может быть быстрая массовая вакцинация, как в Чили, где первую прививку против COVID-19 получили уже 23% населения.

Далколмо призывает к единству местные и федеральные власти к единству, а граждан – соблюдать дистанцию и носить маски. Она также выступила за введение краткосрочного локдауна. Пульмонолог утверждает, что в противном случае «этот март станет самым грустным месяцем в нашей жизни».

'Teremos o março mais triste de nossas vidas', prevê Margareth Dalcolmo,... https://t.co/j0gN13BO2K via @YouTube — Fabio Bento (@FabBento) March 3, 2021

Карлос Старлинг, научный консультант Бразильского общества инфекционных заболеваний, предсказывает всей стране сценарий Амазонаса. В середине января больницы штата не выдержали нагрузки и переполнились. Возникла катастрофическая нехватка медицинского кислорода, мест и оборудования.

Пациентов начали перевозить в другие регионы, а местные профсоюзы без согласования с правительством стали покупать газ для ИВЛ в Венесуэле. Прокуратура запустила расследования против Жаира Болсонару и министра здравоохранения по обвинениям в халатности и невыполнении полномочий.

Статистика по COVID-19

С начала пандемии COVID-19 новым коронавирусом заразились 10,6 млн граждан Бразилии. Вирус унес жизни 257 тысяч бразильцев. К настоящему времени правительству удалось вакцинировать первой дозой 7,1 млн граждан, что соответствует 3,3% населения страны. Лишь 2,1 из 212 миллионов бразильцев получили обе прививки против SARS-CoV-2.