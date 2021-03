Белоруссия и Пакистан развивают двустороннее сотрудничество

Анкара и Исламабад могут начать совместное производство средств противоракетной обороны, на управляемой Пакистаном территории Кашмира планируется референдум по самоопределению, Саудовская Аравия инвестирует в строительство «нефтяного города» в порту Гвадар. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Референдум по самоопределению в пакистанском Кашмире

Исламабад позволит жителям подконтрольной Пакистану части Кашмира решить, хотят ли они присоединиться к основной территории государства или предпочитают оставаться независимыми. Для этого будет проведен референдум по спорному Гималайскому региону, заявил премьер-министр Имран Хан.

Хан выразил готовность обсудить этот вопрос с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, если тот отменит шаги, предпринятые Нью-Дели в 2019 году. Тогда Индия изменила особый статус Кашмира в составе страны и разделила его на два штата.

С индийской стороны в Кашмире находится около 700 000 солдат, которые с 1989 года противостоят дюжине местных повстанческих формирований, а также пресекают попытки террористических группировок проникнуть в регион со стороны Пакистана. Во многих районах Кашмир выглядит как оккупированная страна, где солдаты в полном боевом снаряжении патрулируют улицы и обыскивают мирных жителей.

Пакистан и Белоруссия развивают двусторонние отношения

Посол Белоруссии в Пакистане Андрей Метелица заявил о планах Минска развивать двусторонние отношения с Исламабадом путем сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Заявление Метелицы прозвучало на встрече с проректором Пенджабского университета профессором Ниазом Ахмадом.

Метелица подчеркнул необходимость развития академических связей между университетами обеих стран путем обмена профессорско-преподавательским составом и студентами, а также развития совместных исследовательских проектов. По его словам, искусство, культура и литература могут сыграть важную роль в укреплении связей между двумя странами.

Пакистан строит нефтяной город

Правительство Пакистана подтвердило план по развитию крупного нефтяного города в районе Гвадар провинции Белуджистан. В этом регионе будет расположен нефтеперерабатывающий завод Aramco стоимостью 10 миллиардов долларов, который, как ожидается, будет готов к концу 2021 года.

Это событие имеет особое значение для восстановления связей между Исламабадом и Эр-Риядом после того, как отношения двух стран прошли через фазу значительного охлаждения в 2020 году.

В Гвадаре будет размещена инфраструктура для переработки нефтепродуктов, которые будут поступать из стран Персидского залива.

«Планирование мега-нефтяного города, в котором будет расположен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Aramco, продолжается, и нам потребуется шесть-семь месяцев, чтобы завершить генеральный план», — цитирует Arab News генерального директора Gwadar Development Authority Шахзеба Хана Какара.

Возобновляется грузовое ж/д сообщение Пакистан — Иран — Турция

Транснациональный грузовой поезд, соединяющий Пакистан с Турцией через соседний Иран, возобновит движение после перерыва в девять лет.

Первый пробный запуск поезда состоялся в 2009 году. Однако в конце 2011 года после обмена 14 грузовыми поездами между Турцией и Пакистаном из-за логистических проблем, незавершенного развития инфраструктуры и проблем с безопасностью эта услуга была приостановлена.

The Istanbul-Islamabad freight train is likely to start operations on March 4, connecting goods train business of three countries including, Turkey, Iran & #Pakistan.The train named ‘ECO Train’ will be operated regularly on the Thursdays falling in the first week of every month. pic.twitter.com/vjcvx5ZM07 — Balochistan Board of Investment & Trade (@BBoIT1) March 1, 2021

Абдул Разак Дауд, советник премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям, заявил, что поезд «Стамбул — Тегеран — Исламабад» завершит путешествие в одну сторону примерно через 12 дней.

«Это свидетельство дружбы между тремя странами, оно будет иметь большое значение для облегчения перемещения товаров между Пакистаном, Ираном и Турцией», — написал Дауд в Twitter.

We are glad to note that Istanbul-Tehran-Islamabad (ITI) Freight Train will resume operations from 4 Mar-2021 after nine years. It will complete the one-side trip in 12-days, with capacity to move 750 MT of goods. This is a testament of friendship between the three countries…1/2 — Abdul Razak Dawood (@razak_dawood) March 2, 2021

Железнодорожная линия длиной 6500 километров сэкономит деньги, ускорит грузовые и контейнерные перевозки и значительно сократит время в пути. Сейчас доставка товаров из европейских стран по морю в Пакистан занимает до 45 дней.

Турция и Пакистан — военное партнерство

Турция рассматривает Пакистан как стратегического союзника и потенциального партнера в реализации своего проекта противоракетной обороны Siper и истребителя TF-X.

Анкара настаивает на совместном производстве военных самолетов и ракет с Пакистаном, что также даст ей доступ к ценным китайским военным технологиям, которыми пользуется пакистанская промышленность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил «очень серьезный потенциал» сотрудничества с Пакистаном по оборонным проектам.

Turkey wants to tie-up with Pakistan to make fighter jets, missiles & access Chinese tech@SelcanHacaoglu reportshttps://t.co/VsDxBRmp40 — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) March 2, 2021

Пакистан готов решить все нерешенные вопросы с Индией

Премьер Пакистана Имран Хан приветствовал соглашение о прекращении огня с Индией и заявил, что Исламабад по-прежнему готов двигаться вперед для решения «всех нерешенных вопросов» с Дели путем диалога.

«Я приветствую восстановление режима прекращения огня вдоль линии фактического контроля. Ответственность за создание благоприятных условий для дальнейшего прогресса лежит на Индии. Индия должна предпринять необходимые шаги для удовлетворения давнего требования и права кашмирского народа на самоопределение в соответствии с резолюциями СБ ООН», — написал Хан в своем Twitter.