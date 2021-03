Власти Нигерии скрыли информацию о захвате базы ООН боевиками «Боко Харам»

Абуджа, 3 марта. Армия Нигерии не смогла отразить атаку группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) на город Диква в северо-восточной части страны.

Сотрудники гуманитарной миссии ООН сообщили, что военнослужащие не отбили нападение радикалов, которые завладели городом практически без сопротивления со стороны правительственных сил. Боевики покинули Дикву по собственной инициативе, а не в ходе противостояния с нигерийской армией, как утверждалось ранее.

Очевидцы нападения на город пожелали остаться инкогнито, так как им запретили общаться с журналистами. Также на условиях анонимности один из нигерийских солдат объяснил, что его подразделение было вынуждено бежать из Диквы, так как отряды «Боко Харам» значительно превосходили правительственные войска в численности.

В городе располагается база гуманитарной миссии Организации Объединенных Наций, лагеря для беженцев и пункты раздачи продовольственной помощи. Радикалы напали на Дикву во вторник, 2 марта. Они сожгли штаб-квартиру ООН и больницу. Однако ранее представитель армии Нигерии утверждал, что военнослужащие помешали боевикам захватить населенный пункт.

After six (6) years of Borno State Governments efforts at reconstructing, rehabilitating and resettling the town and people of ancient city #Dikwa town, this is what #BokoHaram #ISWAP has made of it. We have to adopt means of avoiding this. pic.twitter.com/h3vc2yHZR1