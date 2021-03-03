Многодетная коммунальщица утопила сына в ведре с родовыми массами

Воронеж, 3 марта. Следователи направили в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в убийстве своего сына. Как стало известно ФАН, женщина родила ребенка в общежитии, используя пластмассовое ведро. Новорожденный умер, захлебнувшись родовыми массами.

Правоохранители выяснили, что 33-летняя жительница поселка городского типа Каменка в очередной раз забеременела. Женщина не желала рожать и скрывала свое положение от окружающих.

Когда подошел срок, она пришла в свою комнату в общежитии и самостоятельно смогла родить мальчика, сидя на пластмассовом ведре. Ребенок упал в емкость, и женщина дождалась, пока он захлебнется в околоплодных водах. После этого она вышла на улицу и закопала труп новорожденного сына в землю.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». В ходе следствия женщина полностью признала вину в совершенном преступлении. По результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая признана вменяемой в момент совершения инкриминируемого деяния», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Воронежской области Ольга Бовт.

На время следствия многодетную мать оставили на свободе. Правоохранители посчитали, что она должна уделить больше внимания своим несовершеннолетним детям.

«Обвиняемая в убийстве нажила троих ребят от разных мужчин. Она работает разнорабочей в местном центре коммунальных услуг разнорабочей. Живет у родственников. Имеет в собственности недвижимость в общежитии. Убийство сына она объяснила тяжелым материальным положением и тем, что некому воспитывать новорожденное дитя», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Если вина матери будет доказана в суде, то ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошел недавно в Новгородской области: там сельчанка утопила собственное дитя в уличном туалете.