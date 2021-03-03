Доктор Мясников рассказал о фатальных ошибках врачей при лечении коронавируса

Москва, 3 марта. Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках врачей, которые могут привести к смерти пациента от коронавируса.

Доктор считает, что некоторые медики могут поставить ошибочный диагноз, ведь коронавирус имеет несколько форм. Мясников условно назвал их «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонией». Разные течения коронавирусной инфекции требуют разных подходов к лечению, а всего лишь один неверно прописанный препарат может кардинально изменить исход заболевания. К таким препаратам Мясников отнес кроверазжижающие средства. Они должны прописываться лишь пациентам с легкой формой COVID-19.

«Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства», — рассказал ведущий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Для лечения легкой формы коронавируса врач рекомендует придерживаться обыкновенного постельного режима. Также он советует пить много воды или другой жидкости и применять парацетамол, если температура высокая.

Ранее доктор Мясников рассказал о продуктах, которые провоцируют возникновение вздутия и дискомфорта в кишечнике. Повышенное газообразование появляется из-за употребления фасоли, капусты, брокколи и других продуктов.