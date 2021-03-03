Смоленского полицейского уволят за появление на работе в шортах и шапке-ушанке

Смоленск, 3 марта. В Смоленской области полицейский пришел на работу в шортах, фирменной куртке и шапке. За это он будет уволен.

Стражи порядка по факту недостойного поведения участкового провели служебную проверку. По ее результатам сотрудника уволили из органов внутренних дел из-за отрицательных оснований.

Руководители правоохранителя также получили строгие выговоры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Личному составу напомнят о правилах ношения форменной одежды, а также расскажут им требования Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России.

Проверку начали после опубликованного в Сети ролика. На нем позировал разодетый полицейский. На вопрос о соответствии его внешнего вида служебным требованиям мужчина ответил неприличным жестом. По имеющейся информации, видео выложили в интернет его коллеги.