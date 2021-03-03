Вассерман указал на очевидное превосходство «Спутника V» над западными аналогами

Москва, 3 марта. Опровергнуть недостоверные данные об эффективности российской вакцины от коронавируса поможет только статистика осложнений, считает политконсультант Анатолий Вассерман.

Ранее сообщалось, что западных производителей вакцины крайне раздражают успехи российского препарата от коронавируса «Спутника V». Зарубежные фармацевтические компании обеспокоены растущим спросом на вакцину из России. Сегодня заполучить ее хотят Бразилия, Индия, Мексика, а также европейские страны.

Отмечается, что российские оппоненты побаиваются не выдержать конкуренции, в связи с чем они развернули настоящую информационную войну против «Спутника V». В западных СМИ говорят о якобы недоказанности ее эффективности, передают Nation News.

Анатолий Вассерман считает, что российский препарат не нуждается в рекламе, но при этом необходимо опровергнуть недостоверные данные о нем.

«Нужно сравнить вероятность осложнений после прививки «Супником V» (она близка к нулю) и после прививки Pfizer. Необходимо это сделать в пересчете на одного привитого. Пока Pfizer применяется шире, поэтому общее число осложнений будет больше», — уверен эксперт.

Он также отметил, что обилие фейков о российском препарате на Западе уже само по себе доказывает, что Россию считают опасным конкурентом.

Ранее ФАН писал, что все больше стран ЕС отказываются от всеобщей программы вакцинации и заключают собственные соглашения с Китаем, Израилем и Россией. 3 марта также стало известно, что «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго, передает телеканал «360».