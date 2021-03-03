Таллин, 3 марта. Уже много лет Литва, Латвия и Эстония входят в состав ЕС, однако в СССР остались некоторые вещи, которые так и не удалось вернуть в царство победивших демократических ценностей.

На интернет-сайте Quora регулярно публикуются вопросы, на которые пользователи отвечают определенными тематическими списками. На этот раз жители стран Прибалтики вспомнили, чем была так сладка жизнь в СССР и что они потеряли в Европе. Вот такой список вспомнил один из пользователей под именем Яро Саткевич, житель Литвы.

Он указал на более дешевый газ, отсутствие необходимости визы для поездки в Россию, бесплатное обучение для всех и то, что не нужно беспокоиться о работе.

Одна жительница Эстония вместо обсуждения материальных благ и восхождения по социальной лестнице вспомнила о возможности свободно наслаждаться красотой природы.

«Могу подумать об одном положительном моменте: еще в СССР был полностью свободный доступ ко всем озерам, рекам, лесам. Можно было купаться, ловить рыбу, отдыхать в палатках практически где угодно. В настоящее время доступ ко всем этим природным ресурсам сильно ограничен из-за частной собственности. Я действительно ненавижу это», — написала Валката Элгетайтис из Литвы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Прибалтика может стать идеальной ловушкой для войск НАТО в случае вооруженного конфликта с Россией.