Депутат Ремезков в преддверии 8 Марта назвал главное богатство России

Букет красивых цветов и духи с приятным ароматом — это именно то, что мужчинам стоит дарить дамам в Международный женский день. Об этом ФАН сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

«На мой взгляд, один из лучших подарков — приятные ароматы, — сказал он. — 8 Марта не зря называют праздником Весны. В этот день первым делом вручаю своим женщинам их любимые цветы и духи. Но самое главное, безусловно, проявить искреннюю заботу и внимание, быть щедрым на красивые комплименты, добрые слова и дела».

Парламентарий заявил, что для него Международный женский день сегодня не имеет какого-то политического подтекста. Он убежден, что этот праздник — еще одна возможность выразить свое уважение, восхищение и признательность своим матерям, сестрам, женам, дочерям, коллегам.

«Конечно же, я стараюсь делать это каждый день. А в Международный женский день делаю все возможное, чтобы подарить женщинам настоящий праздник», — подчеркнул Ремезков.

Он убежден, что яркие и талантливые, красивые и сильные духом женщины всегда были и остаются главным богатством России. По словам депутата, они вдохновляют мужчин «на подвиги и совершение великих дел ради свободы и процветания нашей страны».

«К наступающему дню 8 Марта я хотел бы пожелать: пусть ваши свершения и ваша любовь, прекрасные наши женщины, будут сполна вознаграждены вниманием и заботой близких людей, — сказал собеседник агентства. — Крепкого вам здоровья, энергии, творчества, расцветающей с каждым днем красоты, светлой любви и настоящего женского счастья!»

Напомним, что ранее депутаты Госдумы в беседе с ФАН назвали самые ценные подарки на День защитника Отечества.