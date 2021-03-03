Пограничные вопросы: латвийская делегация готова для переговоров с Москвой

Рига, 3 марта. Латвийская делегация отправится в Москву для переговоров.

Кабинет министров на предстоящем заседании окончательно утвердит состав латвийской группы. Пока что во главе делегации на переговорах с Москвой встанет посол по особым поручениям Юрис Боне. Заместителем руководителя назначили директора Юридического департамента МВД Вилниса Витолиньша. Своих кандидатов выдвинули Минобороны, Минфин и Министерство сообщения. Делегация будет состоять из 11 человек.

Главой с российской стороны назначен чрезвычайный и полномочный посол Сергей Грицай, который ранее представлял интересы Российской Федерации в Черногории.

Подписанный еще 27 марта 2007 года двусторонний договор между Латвией и Россией о границе предусматривает несколько нюансов: определить условия содержания границы и порядок ее пересечения, регламентировать порядок хозяйственной и прочих видов деятельность на государственной границе и в приграничных территориях, определить рамки сотрудничества пограничных служб обеих сторон.

Результатом грядущих переговоров должен стать новый межправительственный договор о режиме государственной границы.

Ранее СМИ сообщали, что в Латвии запретили трансляцию 16 российских телеканалов. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Рига «выдавливает российские и русскоязычные СМИ» из инфопространства страны.