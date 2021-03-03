Путин поручил изменить систему начисления плавающих ставок по кредитам

Москва, 3 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости принять закон, регулирующий порядок изменения переменных ставок по кредитам для населения страны.

Соответствующее поручение получили Центральный банк РФ и российское правительство. Обеспечить принятие законопроекта глава государства потребовал до 15 июля 2021 года. Изменения предлагаются в целях снижения возможных рисков для заемщиков, являющихся физическими лицами.

«Обеспечить внесение (...) изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа)», — говорится на сайте Кремля.

Данное решение российский лидер принял по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, которое проходило 1 февраля текущего года.

Ранее президент России призвал сотрудников правоохранительных органов активнее выявлять факты хищения бюджетных средств. Речь идет в том числе о деньгах, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей.