Литва отказалась выдавать Тихановскую

Вильнюс, 3 марта. Вильнюс отказался выполнить запрос правоохранительных органов Белоруссии на выдачу бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что в Минске прекрасно осознают реальные перспективы таких запросов. По его словам, Вильнюс не собирается выдавать лиц, которые подвергаются политическим преследованиям на родине.

Кроме того, директор вильнюсского Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла отметил, что в Литве не признают режим Александра Лукашенко. А факты нарушений прав человека белорусскими силовиками задокументированы, подытожил он.

Ранее стало известно, что Тихановскую заметили в Хельсинки в кортеже с охраной. Она провела официальную встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте.