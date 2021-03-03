Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана расколола проевропейский блок

Будапешт, 3 марта. Правая партия «Венгерский гражданский союз» Fidesz вышла из имеющего парламентское большинство проевропейского блока EPP.

С выходом Fidesz из EPP проевропейский блок рискует потерять доминирующее положение в парламенте страны. EPP хотела изменить правила исключения своих членов, что возмутило Fidesz. В результате голосование 148 голосами против 28 Fidesz была исключена из состава проевропейского блока и сохранила свои прежние внутренние правила. Ранее партию действующего премьера страны Виктора Орбана неоднократно критиковали за нарушения европейских демократических ценностей, попытки цензуры СМИ и многое другое.

Орбан обвинил EPP в попытках «заткнуть и связать по рукам и ногами членов парламента, выбранных демократическим путем» и назвал голосование «антидемократическим, враждебным и несправедливым актом по отношению к Fidesz и тем, кто голосовал за нее».

В EPP же наоборот исключение «Гражданского союза» из состава блока назвали решением самого Орбана и отказались от дальнейших комментариев. Проевропейские центристы уже назвали выход Fidesz из своего состава «закономерным выпадением из европейского политического мейнстрима». Партию открыто начали обвинять в «попытках насадить авторитарные порядки в стране, эрозии демократии и надругательстве над европейскими ценностями».

Формальным же поводом для выхода партии из состава проевропейского блока стали новые правила, по которым в случае получения простого большинства в результате голосования внутри EPP можно было штрафовать, исключать или приостанавливать полномочия не только отдельных депутатов, но и даже целых партий.

Депутаты Fidesz уже назвали действия EPP фашистскими, а ее руководство сравнили с немецким Гестапо.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что Венгрия и Словакия одними из первых в Европе отказались от участия в европейской программе распределения вакцины и договорились с Россией о закупках вакцины «Спутник V».