Сотрудники зоопарка из Комсомольска-на-Амуре впервые показали малыша-кенгуренка

Комсомольск-на-Амуре, 3 марта. Сотрудники зооцентра «Питон» сняли видео с их новым жителем. Ранним утром кенгуренок вылез впервые из маминой сумки, сообщает пресс-служба зооцентра.

Малыш появился на свет у пары кенгуру из дальневосточного зооцентра «Питон» — папы Феликса и мамы Крошки Ру еще в июне прошлого года. Но розовенький, не обросший шерстью малыш показался людям лишь в марте. В Сети появилось видео с двумя питомцами — мамой-кенгуру и маленьким кенгуренком.

Рождаются кенгуру едва заметными: их вес не превышает 750 мг, а размером они чуть больше 20 миллиметров. Как правило, новорожденные кенгурята растут быстро, однако в маминой сумке находятся от полугода до девяти месяцев, где исключительно питаются молоком. Затем начинают активно высовывать голову наружу. Полностью сформируется кенгуренок как самостоятельное животное только к двум годам.

Появление кенгуренка стало важным событием для истории Дальнего Востока, поскольку это первый и пока единственный детеныш кенгуру Беннета, который родился здесь. Пол малыша еще неизвестен, сотрудники зоопарка планируют к лету его определить и придумать ему интересную кличку.