Видео подрыва льда на реке Иневке военными ЗВО появилось в Сети

Москва, 3 марта. Военные инженеры танковой армии Западного военного округа осуществили подрыв льда на реке Иневке, что в Подмосковье. Это поможет предотвратить паводки в весенний период.

Зрелищное видео подрыва льда на Иневке появилось в Сети. На кадрах видно, как тонны льда взлетают на воздух.

Недалеко от Наро-Фоминска на реке Иневке образовался затор высотой около трех метров. Военные инженеры провели точечные подрывы, благодаря чему удалось расчистить примерно километр русла реки.

Военнослужащие использовали около 200 килограммов взрывчатки.

Специалисты ЗВО намерены и в дальнейшем помогать бороться с паводками в регионах, предотвращая их.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в Саратовской области в период паводков под угрозой затопления могут оказаться 23 района.