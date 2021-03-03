McDonald's в России представит новый дизайн упаковки

Москва, 3 марта. Российский McDonald's изменит дизайн до конца текущего года. Компания обновит внешний вид упаковок основных блюд, стаканов и пакетов навынос.

Организация начинает переход на новый дизайн с середины марта. Об этом рассказали в компании. Полностью обновить внешний вид планируется к концу текущего года. Изменятся все линейки продуктов основного прилавка. В оформлении будут использовать «близкие к природным цветам» оттенки, также откажутся от ярких красок. Во внешний вид добавятся цвет охры, желтый, коричневый, салатовый, сиреневый и белый.

Новое оформление говорит о приверженности к принципам рационального использования природных ресурсов и баланса в рационе питания. Простота и смелость нового дизайна свидетельствует о готовности McDonald's к изменениям, которые хотят видеть посетители. Также оформление соответствует современным тенденциям, объяснили в организации.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке открылся первый ресторан McDonald's. Ранее наиболее восточной точкой считалось заведение в Красноярске.