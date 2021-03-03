Онищенко о санкциях за Навального: Сам по себе «берлинский пациент» Западу не нужен

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, почему Запад использовал Алексея Навального как повод для введения новых ограничений против РФ. Ранее в Кремле прокомментировали новые санкции ЕС и США против России, увязанные с делом блогера.

Новые антироссийские санкции существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии международным отношениям, а также являются вмешательством во внутренние дела нашей страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Санкции являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России. <…> Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, поскольку они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае — отношениям с Соединенными Штатами Америки и с Евросоюзом», — подчеркнул он.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы Геннадия Онищенко, дело «берлинского пациента», как иногда называют Навального (он некоторое время провел в немецкой клинике), — это только повод для очередной порции антироссийских санкций.

«Главная тема, которая беспокоит Соединенные Штаты, — это «Северный поток — 2», — отметил он в комментарии ФАН. — США делают все, чтобы не дать Германии и другим европейским странам достроить газопровод, поскольку хотят сами занять европейский рынок газа. Кроме того, санкции призваны поддержать забредшего в угол, неспособного мыслить даже в масштабах главы района, нынешнего президента Украины. Запад пытается как-то решить проблему транзита газа через украинскую территорию, сделав этот чисто технический вопрос инструментом политического давления на Россию».

Поэтому Навального на Западе используют просто как удобный повод, подчеркнул Геннадий Онищенко.

«Этот господин, бывший пациент берлинской клиники, сегодня стал просто поводом в нечистой политической игре. По сути, это средней руки агент западных спецслужб, через которого они сливают некую искусно скомпонованную информацию, далекую от правды, — говорит депутат Госдумы. — На самом деле все эти санкции — знак безысходности, в которой пребывают США, понимая, что Европу они безвозвратно упускают».

По словам собеседника ФАН, санкции, введенные по требованию США и ЕС, никакого влияния на Россию не окажут.

«Не помогут они и этому господину с болезненно гипертрофированными амбициями, который ничего из себя не представляет, но из-за которого столько шума. По сути, все эти санкции не красят ни администрацию [46-го президента США Джо] Байдена, ни Европу, при том, что, например, Германия сама заинтересована в «Северном потоке — 2», но вынуждена изображать «строгость», чтобы угодить американцам. Видимо, это последняя гастроль [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель, которая в этом году уходит. Сам по себе этот «берлинский пациент» никому не нужен, в том числе не нужен он Западу», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее Евросоюз и США ввели новый пакет санкций против России, которые были привязаны к делу Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные российские чиновники, а также несколько компаний, причем не только российских. Блогер отправлен в колонию по решению суда, заменившего ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный за многочисленные нарушения правил для условно осужденных. По приговору Навальному предстоит провести в колонии 2,5 года.