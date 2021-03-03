Интеллект каракатицы может находиться на одном уровне с детским

Кембридж, 3 марта. Головоногие моллюски могут обладать таким же уровнем интеллектуального развития, как и человеческие дети. Это доказал эксперимент, поставленный на каракатицах.

Исследователи Кембриджского университета повторили Стэнфордский «зефирный» эксперимент, однако в этот раз испытуемыми были не дети, а каракатицы. Сообщается, что головоногие успешно «сдали» детский тест. Результаты исследования размещены на научном сайте Science Alert.

Суть эксперимента заключается в выявлении способности откладывать удовольствие ради получения двойной выгоды. Механизм достаточно прост: испытуемого помещают в комнату, в которой лежит что-то вкусное, и сообщают, что если он сможет продержаться 14 минут, то получит не одну сладость, а сразу две. По результатам эксперимента было выяснено, что дети способны на такие жертвы ради двойной выгоды.

В случае с каракатицами использовали не зефир, а мясо креветок. Шесть каракатиц помещали в резервуар с водой, где было две камеры. В одной камере находились менее любимые моллюсками королевские креветки, а во второй более вкусные травяные креветки. На дверях камер были размещены символы, которые каракатицы достаточно быстро научились распознавать. Так, круг означал моментальное открытие двери, квадрат означал постоянно закрытую дверь, а треугольник открывает ее только через 130 секунд. Ученые выяснили, что каракатицы действительно способны ждать, чтобы получить пищу. Если они понимали, что дверь не откроется, то сразу же переключались на креветок в открытой камере.

Ученым до конца не ясно, зачем природа заложила в каракатиц способность к самоконтролю. В случае с приматами она способствует изготовлению орудий труда. Считается, что самоконтроль нужен каракатицам для охоты. Эти хищники долгое время находятся в засаде, выжидая жертву.

Ранее российские и японские исследователи выяснили, какие моллюски используют в качестве оружия собственные раковины. К «воинственным» улиткам относят обитающих в Российской Федерации Karaftohelix selskii и японских Karaftohelix gainesi.