Сергей Миронов: По камертону Риммы Марковой можно было сверять свои поступки

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов признался ФАН, что знаменитая артистка Римма Маркова была исключительно скромным человеком, но при этом никогда не стеснялась говорить правду-матку.

Руководитель фракции справедливороссов в Государственной думе в эксклюзивном интервью вспомнил народную артистку РФ, с которой его связывала крепкая дружба. В среду ей исполнилось бы 96 лет.

«Она была камертоном, по которому можно было сверять свои поступки и решения, — отметил Миронов. — Я ведь не случайно предложил ей возглавлять штаб предвыборной кампании в 2012 году. Дело было вовсе не в громком имени. И Маркова не была свадебным генералом! Она вникала во все. Давала точные и очень полезные оценки и советы. Глядя на нее, как можно было всем остальным расслабляться и делать что-то вполсилы?»

По словам собеседника ФАН, актриса никогда не давала спуску местным чиновникам.

«Помню, как она выступала при свете фонариков на предвыборной встрече с избирателями, — сказал Миронов. — Ведь тогда просто отключили свет, чтобы сорвать выступление. Каким позором обернулось это потом для провокаторов! А чего боялись? Боялись ее острого слова. Боялись правды-матки, говорить которую она никогда не стеснялась».

При этом человеком Римма Васильевна была исключительно скромным, свидетельствует политик.

«Скромная квартира, небольшая пенсия, самая обычная больница, где лечилась, — пояснил он. — Никогда ничего не требовала для себя. Но билась за других, особенно за коллег-актеров, которых в старости обижали невниманием к их элементарным нуждам».

Именно это обостренное чувство справедливости и привело Маркову в политику, в партию «Справедливая Россия», в которой артистка, как кажется Миронову, нашла себя и дала выход своему «общественному темпераменту».

«Она видела, что вместе мы можем делать жизнь хоть чуть-чуть лучше, хоть немного справедливее, — заявил политик. — Именно это ее привлекало, а вовсе не какая-то политическая карьера или близость к власти».

Многие побаивалась Марковой, опасались мощи ее взрывного характера, отмечает Миронов.

«Но мне всегда с ней было комфортно, — заверил он. — Это был человек настоящий, искренний, надежный! И что для меня очень важно — с потрясающим чувством юмора. Когда Римма Васильевна пришла к нам, она была уже в почтенном возрасте».

Но разве от возраста зависит, можно ли положиться на человека, задается вопросом собеседник ФАН.

«Время летит, уже шесть лет прошло со дня ее ухода, — напомнил Миронов. — Не за горами столетие со дня рождения этой великой женщины. Я думаю, что при всех трудностях, при всех испытаниях она прожила счастливую жизнь. Потому что до самого конца была нужна людям. И сейчас нам ее очень не хватает. Таких, как она, больше нет. Уникальный была человек, штучный».

Римма Маркова родилась 3 марта 1925 года в поселке Чурино в Самарской губернии. Училась в школе-студии при Вологодском областном театре драмы. Окончила Драматическую студию при Театре имени Ленинского комсомола.

Сыграла более чем в восьмидесяти фильмах и сериалах. Звания народной артистки России была удостоена в 1994 году. Трижды была замужем, причем первый супруг был греком, а третий — испанцем.

В 2011-м актриса участвовала в предвыборной кампании партии «Справедливая Россия» перед выборами в Госдуму. 10 декабря того же года на шестом съезде «СР» Сергей Миронов, выдвинутый кандидатом на пост президента страны, предложил Марковой возглавить его предвыборный штаб.

Ушла из жизни 15 января 2015 года в Москве — от остановки сердца.

Ранее о народной артистке РФ рассказал режиссер Сергей Гинзбург, который снял ее в 2011 году в телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», последнем художественным проекте в жизни Марковой.