Организаторы ПМЭФ озвучили дату проведения мероприятия в 2021 году

Санкт-Петербург, 3 марта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) решено провести 2-5 июня 2021 года с соблюдением всех мер безопасности во избежание распространения COVID-19.

Соответствующее заявление в интервью РИА Новости озвучили организаторы форума из фонда «Росконгресс».

«С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандемийного перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ 2-5 июня 2021 года», — сказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он добавил, что оргкомитет мероприятия приложит все усилия для обеспечения на форуме соблюдения всех предписанных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Напомним, в прошлом году ПМЭФ был отменен из-за вспышки COVID-19.