Дмитрий Пучков: Любой, кто называет террориста повстанцем, — откровенный враг

Любой, кто называет террориста повстанцем, — практически такой же боевик. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист и блогер Дмитрий Пучков.

Пучков прокомментировал тот факт, что во время трагедии, развернувшейся вокруг мюзикла «Норд-Ост», журналист Ирек Муртазин открыто сочувствовал террористам. 24 октября 2002 года он вел прямой эфир и называл боевиков «чеченскими повстанцами», а террористический акт — «актом отчаяния».

«Любой, кто называет террориста повстанцем, а негодяя или предателя Родины — оппозицией, — это откровенный враг. Он практически такой же, как террорист, потому что поддерживает терроризм», — сказал писатель.

Он указал на то, что в мире в вопросах борьбы с терроризмом, к сожалению, уже давно активно действует политика двойных стандартов.

«В этом плане нам надо ориентироваться на «светоч демократии» — Соединенные Штаты Америки. Полезных для себя террористов они называют повстанцами. Например, в свое время в Чечне, по словам американцев, воевали строго повстанцы, которые были против российского государства. В то же время как только боевики считаются вредными для США, их называют уже инсургентами. Поэтому в Ираке никаких повстанцев уже не было», — отметил блогер.

Пучков обратил внимание на еще один принципиально важный аспект.

«Больше вам скажу: когда на Западе показывают террориста, а их там часто демонстрируют, то ему категорически нельзя давать разговаривать. Когда-то гражданин Черномырдин общался с террористом Шамилем Басаевым и кричал ему в телефон: «Говорите громче!» А Басаев разъяснял ему свою террористическую точку зрения. И это транслировалось на всю страну. Такого делать нельзя. Показывать Басаева — можно, а за кадром его должен озвучивать диктор следующими словами: «Сегодня известная сволочь, убийца и негодяй сказал следующее…» И дальше преподносить его мнение так, как это выгодно Российскому государству. Вот так — можно, а по-другому — нельзя», — подытожил публицист.

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