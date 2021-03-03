Кабмин рассмотрит законопроект о запрете выплаты дивидендов неэкологичным компаниям

Москва, 3 марта. Правительство Российской Федерации рассмотрит предложение Министерства природных ресурсов и экологии РФ о запрете выплаты дивидендов.

Инициатива ведомства касается неэкологичных компаний, пишут СМИ. Согласно законопроекту, в России могут запретить отечественным компаниям платить дивиденды до того времени, пока они не возместят нанесенный экологии вред.

Ранее сообщалось, что российский кабмин поможет правительству Алтайского края решить экологические проблемы на территории Акташского горно-металлургического завода. На эти цели Москва выделит 115 миллионов рублей, пишет Федеральное агентство новостей. Из регионального бюджета на утилизацию отходов потратят более 1 миллиона рублей.