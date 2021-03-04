Следователи допросили экс-боевика ИГИЛ в ходе проверки Короткова

Москва, 4 марта. Следственные органы уже больше года проводят доследственную проверку в отношении сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова и изучают сведения о возможном сотрудничестве журналиста с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

Проверка проводится по статье «Пособничество терроризму», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

В ходе проверки следователи допросили бывшего участника ИГИЛ1 родом из Казахстана Шерзода Хасанова, который на данный момент проживает в Сирии. Правоохранители подтвердили, что Хасанов действительно состоял в ИГИЛ. По словам бывшего боевика, террористы обменивались информацией с несколькими контактами, в том числе из России.

«Я ему писал про наши подвиги, где русские позиции находятся. Про то, какие наши братья подвиги совершали, какие места брали, про использование «поясов шахида» и «шахид-мобилей». Я про это должен был писать. <…> Потом мы обменивались информацией. Он мне писал, что происходит у русских в Сирии. Я это громко зачитывал братьям, чтобы их боевой дух поднять», — рассказал в интервью ФАН Хасанов.

Изначально боевик не знал, что переписывается с журналистом, но потом контакт сам проговорился, когда интересовался подробностями гибели неназванного российского военнослужащего, погибшего в районе Пальмиры. Также контакт присылал статьи для отчета перед террористами за авторством Дениса Короткова.

В настоящий момент проводится сбор остальных доказательств о возможном пособничестве террористам. Подробнее о проверке в отношении Дениса Короткова — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.