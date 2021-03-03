О чем договорились Сирия и Иран на конференциях по торговому партнерству

Тегеран, 3 марта. В столицах Ирана и Сирийской Арабской Республики (САР) состоялись конференции, посвященные развитию торговых и технологических связей. Стороны обсудили взаимные интересы и возможности к их совместной реализации.

Расширение товарообмена

В ходе тегеранской встречи рассматривались способы снятия 4-процентной пошлины на экспорт продукции из Ирана в Сирию. Кроме того, изучались возможности ликвидации или ослабления запрета на поставки более чем 80 иранских товаров на территорию САР. Прежде всего, это касается вооружений и иной стратегической продукции.

Конференция прошла при активном участии объединенной ирано-сирийской торговой палаты. Ее глава Кейван Кашефи сообщил, что предоставит иранским бизнесменам информацию о торговле с Сирией. Это стало возможным благодаря открытию Иранского торгового центра в Дамаске в октябре 2020 года. Именно на его базе в ближайшем будущем будет развернута постоянная выставка товаров и создана бизнес-среда для экспортеров.

Iran, Syria hold conference to boost trade ties



Press TV's Saman Kojouri reports from Tehran pic.twitter.com/DhsaKn9iHA — Press TV (@PressTV) March 2, 2021

Накануне встречи генеральный директор Организации по развитию торговли Ирана в арабских и африканских странах Фарзад Пилтан заявил, что ирано-сирийский товарооборот потенциально способен вырасти до 1,5 миллиарда долларов. Также чиновник добавил, что Тегеран стремится к развитию торговых отношений с Дамаском и видит в нем политического, экономического и стратегического партнера.

Технологическое сотрудничество

Конференция в Дамаске была посвящена развитию научно-технического и политического партнерства Ирана и Сирии.

В ходе встречи иранский вице-президент по вопросам науки и техники Сурен Саттари заявил, что в последние семь лет Тегеран стремится отойти от нефтегазовой зависимости в пользу развития наукоемких отраслей промышленности. Его технологические достижения, в свою очередь, могут быть с успехом внедрены в сельское хозяйство и промышленность САР.

ايران وسوريا تبحثان بشان تبادل الخبرات في المجال التقنيhttps://t.co/piKPiAdYnA pic.twitter.com/fZrqrCxw4B — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) March 3, 2021

Саттари прибыл на конференцию в составе группы из 40 представителей крупнейших иранских компаний. В ходе официальных мероприятий состоялась церемония открытия инновационного центра, при помощи которого технологическая продукция Ирана будет поставляться в Сирию. Аналогичные центры уже действуют в Китае и Кении.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания двусторонних программ обмена учеными. Также был подписан меморандум о взаимопонимании в областях развития научно-технических и политических отношений между двумя странами.

Здравоохранение

Значительная часть встречи была посвящена поставкам иранских лекарств и медицинского оборудования в Сирию.

«Компании, основываясь на научных знаниях, продвинули сектор здравоохранения до состояния, при котором страна имеет право голоса в областях медицины и биотехнологии», — заявил Саттари.

Чиновник отметил, что Тегеран мог бы уже в ближайшее время начать экспорт оборудования, необходимого для борьбы с пандемией коронавируса — например, аппаратов ИВЛ.

أكد مساعد رئيس الجمهورية #الايراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، أن ليس هناك عقبات أمام التجارة والتبادل التكنولوجي مع سوريا وصرح، ان "إيران تصبو الى تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية مع الدول" pic.twitter.com/0pLmAu3XLa — Embassy of the Islamic Republic of IRAN in KUWAIT (@IRAN_in_KUWAIT) March 3, 2021

Министр здравоохранения САР Хасан Мухаммед аль-Геббаш попросил Саттари о предоставлении сирийским врачам возможности пройти срочные курсы в Иране. Также он добавил, что ввоз иранских лекарств очень важен для Сирии, так как страна придает большое значение качеству медицинских препаратов.