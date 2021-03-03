Террорист ИГ заявил о возможной связи журналиста Короткова с «Исламским государством»

Правоохранительные органы продолжают проверку в отношении петербуржского журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Речь идет о его возможном сотрудничестве с представителями запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1), сообщает Федеральное агентство новостей.

Летом 2019 года корреспонденты ФАН занялись сбором информации о поддержке США террористов ИГИЛ в Сирии. Сотрудники издания, находясь непосредственно на территории ближневосточной страны, общались не только с местным населением, но и с военными сирийской армии, чтобы с первых уст узнать о сотрудничестве американцев с боевиками. И вот журналистам подвернулся бывший сторонник «Исламского государства»1. Он рассказал, что его в юном возрасте вывезли на подконтрольную боевикам территорию Сирии, где заставили заниматься радиоперехватом переговоров российских и сирийских военных.

После недолгого обучения новоиспеченного террориста привезли в район подконтрольного боевикам ИГИЛ города Пальмиры. Собеседник ФАН вспомнил, что однажды к ним в расположение приезжали американцы, которые привезли террористам оружие и специальные средства связи для обмена информацией с третьими лицами. Однако из устройств выглядело как мобильные телефоны. По словам бывшего члена «Исламского государства», среди тех, с кем он переписывался, был контакт из России.

Член террористической организации не знал о том, с кем из российских граждан он регулярно ведет беседу по предоставленному американцами устройству. Но позже собеседник сам себя рассекретил. По словам боевика, по ту сторону телефона находился петербуржский журналист Денис Коротков, который, в свою очередь, интересовался подробностями гибели неназванного солдата армии России, погибшего в районе Пальмиры (предположительно, имеется в виду героически погибший солдат ВС РФ Александр Прохоренко). Также Коротков, предположительно, присылал свои статьи для отчета перед террористами.

«Помню, неоднократно я его [статьи] читал. Его зовут Денис Коротков, снизу текста написано было «Денис Коротков». <…> Он с ними (американцами. — Прим. ФАН) работал, они — с нами, то есть, получается, мы с ним — коллеги. Вместе работали. То есть, получается, и на нас (ИГИЛ. — Прим. ФАН) работал», — сообщил он.

След олигарха

В интервью бывшего члена «Исламского государства» всплыло и другое имя российского гражданина — некий Михаил. Боевик рассказал, что однажды он был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил.

«Потом я подошел к своему начальству и спросил: кто такой российский олигарх Михаил? Но они сразу заткнули мне рот, запретили вспоминать об этом и кому-либо говорить», — рассказал экс-боевик.

Говоря о российском олигархе Михаиле, скорее всего, речь шла об осужденном в России Михаиле Ходорковском. Заметим, что беглого олигарха могут связывать весьма давние спонсорские отношения с петербуржским журналистом Денисом Коротковым, который ежегодно ездит на форумы «Открытой России», встречается с Ходорковским в Берлине, Чехии, Черногории. Видео этой беседы было включено в расследование Федерального агентства новостей «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ», которое вышло 25 ноября 2019 года. Вскрывшиеся подробности, возможно, объясняют, откуда у Дениса Короткова могли взяться видео и прочие материалы для изготовления материалов, которыми могли воспользоваться террористы «Исламского государства».

Коротков, вскоре после выхода расследования ФАН, отвечая на вопросы издания «Город 812», попытался опровергнуть озвученную в интервью бывшим боевиком ИГИЛ информацию. Он назвал собеседника Федерального агентства новостей «чуваком с полотенцем на голове», который «мало походит на араба». Кроме того, сам материал журналист назвал «неубедительным».

Но ФАН удалось получить еще один комментарий от экс-террориста. Молодой человек назвал свое настоящее имя, которое ранее предпочитал не раскрывать, — Шерзод Хасанов. Также он ответил на все претензии Короткова, доказав, что находится в Сирии. Этот ответ был опубликован на сайте Федерального агентства новостей 28 февраля 2020 года.

«Ну, понятное дело, что этот человек живет сейчас в России, у него проблемы из-за того, что я говорил. Я сейчас больше не ИГИЛ, я мирный человек. <…> Но он до сих пор с ИГИЛ, я это знаю. <…> И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — рассказал Хасанов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что петербуржский журналист Денис Коротков мог поставить под угрозу жизни родных российских военнослужащих, показав, как можно добыть их личные данные.

1 Организация запрещена на территории РФ.