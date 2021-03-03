Затравленная любовница Павла Мамаева обратилась к адвокатам

Москва, 3 марта. Девушка из Испании по имени Ирен, которую жена футболиста Павла Мамаева Алана обвинила в интимной связи с супругом, сообщила о своем обращении к адвокатам.

Алана Мамаева рассказала подписчикам, что ее муж «принялся за старое», то есть начал снова изменять, хотя обещал исправиться. Спортсмен думал, что о его романтических похождениях в Испании никто не узнает, однако знакомые его жены рассказали ей правду.

Аккаунт испанской девушки атаковали пользователи из России. Масштаб «бедствия», конечно, не сравнится с тем, что было в комментариях у Леди Гаги после расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера, но для Ирен было достаточно и этого.

«Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в социальных сетях Аланой Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск», — написала девушка.

Алана Мамаева в stories своего Instagram опубликовала фотографию документов Ирен и ее номер телефона. Жена футболиста заявила, что ее муж закрутил роман с этой девушкой в перерывах между тренировками в Испании.