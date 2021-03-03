Красноярск не сможет принять ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу

Красноярск, 3 марта. Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году не сможет пройти в Красноярске. Информацию об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Решение было принято арбитражным судом по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

В мае 2019 года FIS сообщила, что Красноярск является единственным кандидатом от России на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноубуорду в 2025 году. Однако указанное решение было изменено. В среду, 3 марта, федерация объявила, что ни один российский город не сможет принять соревнования такого масштаба до 2025 года включительно.

Недавно стало известно о золотой медали, которую завоевал россиянин Дмитрий Логинов. Спортсмен взял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Словении.