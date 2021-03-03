Эксперт: Электросамолеты пока могут использоваться только на коротких маршрутах

Москва, 3 марта. Разработанные и уже используемые на самолетах электрические двигатели пока не позволяют летать на большие расстояния. По мнению экспертов, пока рано говорить о том, что электросамолеты в ближайшее время получат широкое распространение и займут большую часть сектора грузов и пассажироперевозок, оттеснив авиалайнеры с традиционными двигателями, передает корреспондент ФАН.

«Сегодня уже есть сертифицированные и задействованные в перевозке пассажиров самолеты с двигателями, работающими на электричестве, но говорить о том, что эти решения стали массовыми и уже завоевали рынок, пока не приходится», — утверждает главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По мнению Пантелеева, использование нынешних электродвигателей пока более рационально в сегменте беспилотной авиации или тренировочных пилотажных самолетов.

«То есть это такие летательные аппараты, которые рассчитаны на непродолжительные полеты. Именно они в первую очередь могут использовать электрические двигатели либо теоретически гибридные силовые установки», — считает собеседник ФАН.

Пантелеев не исключает, что электросамолеты могут быть использованы на региональных маршрутах. Такие авиалайнеры могут перевозить до 50 пассажиров. Продолжительность полета при этом не должна превышать 1,5 часа, добавил авиаэксперт.

Ранее ФАН уже сообщал о том, что начало испытаний в Новосибирске самолета, оснащенного отечественным электрическим авиадвигателем, свидетельствует о том, что Россия сделала заметный шаг в направлении возрождения своей региональной и малой авиации, а также создания собственных силовых установок для беспилотников.