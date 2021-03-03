Советник президента ЦАР поблагодарил мировое сообщество за помощь республике

Банги, 3 марта. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров поблагодарил представителей мирового сообщества за поддержку народа и правительства государства в борьбе с преступностью.

В личном Twitter-аккаунте Захаров отметил, что центральноафриканцы надеются на скорое восстановление мира в республике, а слова благодарности за поддержку слышны со всех концов ЦАР.

«Власти страны работают над обеспечением безопасности на всей территории Центральноафриканской Республики», — подчеркнул советник.

Ранее правительство ЦАР обратилось к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой увеличить контингент комплексной миссии ООН (МИНУСКА). В частности — улучшения авиационного обеспечения миротворцев при поддержке России. Аналогичное предложение накануне заседания Совбеза, посвященного ситуации в ЦАР, выдвинул Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.