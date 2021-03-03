Номер телефона на листовках ИГИЛ: террористы могли воспользоваться услугами Короткова

Следственные органы изучают сведения о предполагаемом сотрудничестве петербургского журналиста Дениса Короткова «Новой газеты» с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

10 марта состоится очередное заседание в Приморском районном суде Санкт-Петербурга по иску сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова к редакции Федерального агентства новостей. Увы, как заявляют наши юристы, если решение будет вынесено в указанную дату, то оно может быть не в пользу ФАН. Связано это с тем, что сотрудники правоохранительных органов пока еще изучают сведения о предполагаемом сотрудничестве петербургского журналиста с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1). Следствие, например, по статье «Пособничество терроризму», проводят тщательно, поскольку речь может идти о серьезном наказании — вплоть до пожизненного срока.

Но вот в чем загвоздка — Гражданский суд не может ждать, пока правоохранители закончат следствие, поэтому должен принять решение. Лишь возбуждение уголовного дела и следующий за ним уголовный процесс с обвинительным приговором сделают возможным пересмотреть итог вышеуказанного судебного разбирательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Стоит заметить, что по результатам проверки Следственный комитет РФ отказал петербургскому журналисту Короткову в возбуждении уголовного дела, что подтверждает отсутствие нарушений со стороны ООО «ФАН» в части распространения заведомо ложных сведений.

Роковая случайность

10 сентября 2017 года в Telegram-канале Directorate4 появилась информация о том, что журналист Денис Коротков может сотрудничать с террористами ИГИЛ. Так, администраторы группы опубликовали фотографию из Сирии, на которой был запечатлен ликвидированный боевик «Исламского государства». Рядом с телом лежали распечатанные на официальных бланках террористической организации публикации «Фонтанки» за авторством Дениса Короткова. Помимо этого, на одной из листовок был указан личный петербургского журналиста.

«Вероятно, все вышеперечисленное могло принадлежать представителю Службы безопасности Халифата («Амният») или же боевику из разведывательной роты. Интересно, что на одном из бланков написан номер телефона с петербургским кодом. По нашим данным, номер принадлежит журналисту «Фонтанки» Денису Короткову. Это говорит о том, что, возможно, «Амният» контактировал непосредственно с самим журналистом», — предположили авторы Telegram-канала.

Примечательно, как утверждает редакция Directorate4, сотрудники Telegram-канала обращались к Денису Короткову за комментарием, но он отказался объясниться. Он лишь заявил, что его номер телефона находится в публичном доступе. Но все попытки найти «несекретные» цифры петербургского журналиста (чтобы он об этом не узнал) не увенчались успехом.

Данные российских пилотов

3 февраля 2018 года в Сирии героически погиб майор Роман Филипов, его штурмовик Су-25СМ был сбит боевиками в небе над городом Саракиб в провинции Идлиб. Российский пилот катапультировался, после чего уже на земле вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Офицер до последнего отстреливался, а когда террористы подошли вплотную, принял решение подорвать себя гранатой вместе с несколькими боевиками, которых специально подпустил к себе. Его последние слова «Это вам за пацанов» стали неофициальным девизом борьбы с терроризмом по всему миру.

Все бы ничего, но через два дня после героической гибели российского пилота на страницах «Фонтанки» появилась статья Дениса Короткова под названием «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику», в которой петербургский журналист на примере героя России Романа Филипова показал, как возможно заполучить личные данные армии РФ, воспользовавшись «брешью» в сайте Минобороны.

Естественно, эту публикация была негативно воспринята россиянами, поскольку «изъяном» могли свободно воспользоваться террористы «Исламского государства», чтобы получить личные данные солдат армии РФ, находящихся в командировке в Сирии, а также членов их семей. Примечательно, что уже 8 октября 2018 года российское издание «Коммерсант» сообщило об успешной операции ФСБ России, в ходе которой удалось раскрыть и обезвредить группировку сторонников ИГ в Уфе. Террористы готовили два теракта в пассажирских автобусах, а также нападения на членов семей пилотов, которые участвовали в операции против ИГИЛ в Сирии.

Сообщение о задержании людей, готовящих атаку на членов семей российских летчиков, породило версию о том, что боевики как раз и могли воспользоваться «инструкцией», опубликованной на страницах «Фонтанки» Денисом Коротковым. К такому выводу, например, пришел член Союза добровольцев Донбасса Михаил Коломяткин, который обратился в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с просьбой проверить публикацию петербургского журналиста.

«И информация, собранная Денисом Коротковым, может представлять угрозу для семей и близких военнослужащих. В Уфе, например, террористы готовили два теракта в общественном транспорте и нападения на семьи пилотов ВКС РФ, участвующих в операции против ИГИЛ», — объяснил свою позицию Комоляткин.

Удачное совпадение

Несмотря на то, что данная ситуация косвенно указывала на возможное сотрудничество Дениса Короткова с ИГИЛ, следствию все не хватало доказательств для привлечения журналиста к ответственности. Одно летом 2019 года корреспонденту Федерального агентства новостей по счастливой случайности удалось взять интервью у Шерзода Хасанова, которого вывезли из Казахстана на подконтрольную террористам территорию Сирии и заставили заниматься радиоперехватом в интересах боевиков ИГ.

Он рассказал, что однажды к ним под Пальмиру в сопровождении полевых командиров «Исламского государства» приезжали американцы. Они привезли оружие и специальные средства связи для обмена информацией. Устройства выглядели как мобильные телефоны, но такой модели, которую Хасанов до этого никогда не видел. По словам бывшего члена ИГИЛ, среди тех, с кем он переписывался, был некий контакт из России.

Хасанов указал на то, что он изначально не знал, с кем переписывается. Однако, по его словам, позже Денис Коротков проговорился, когда пытался узнать подробности гибели неназванного российского военнослужащего, погибшего в районе Пальмиры (скорее всего, имеется в виду Александр Прохоренко). Бывший боевик ИГИЛ уверяет, что петербургский журналист также присылал ему свои статьи.

«Помню, неоднократно я его [статьи] читал. Его зовут Денис Коротков, снизу текста написано было «Денис Коротков». <…> Он с ними (американцами. — Прим. ФАН) работал, они — с нами, то есть, получается, мы с ним коллеги. Вместе работали. То есть, получается, и на нас (ИГИЛ. — Прим. ФАН) работал», — делал вывод Хасанов в интервью ФАН.

Беглый олигарх

Шерзод Хасанов упомянул в своем интервью и некого Михаила, который является российским олигархом. Скорее всего, речь идет об осужденном в России Михаиле Ходорковском. С беглым олигархом, который ненавидит свою собственную страну, Дениса Короткова могут связывать весьма давние спонсорские отношения. Он ежегодно ездит на форумы «Открытой России», встречается с Ходорковским в Берлине, Чехии, Черногории.

Видео этой беседы было включено в расследование Федерального агентства новостей «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ», которое вышло 25 ноября 2019 года. И несмотря на то, что YouTube заблокировал канал ФАН, исходные файлы остались в редакционном архиве. Сказанное Хасановым объясняет, откуда у корреспондента отдела расследований «Новой газеты» видео и прочие материалы для изготовления статей, в том числе и фейковых.

Здесь стоит заметить, что вскоре после выхода расследования ФАН Коротков, отвечая на вопросы издания «Город 812», попытался опровергнуть озвученную Хасановым информацию, назвав его «чуваком с полотенцем на голове», который «мало походит на араба». Само интервью петербургский журналист назвал «неубедительным». Однако нашему стрингеру в Сирии удалось получить еще один комментарий у Хасанова, в котором он раскрыл свое настоящее имя. Этот ответ был опубликован на сайте Федерального агентства новостей 28 февраля 2020 года.

«Ну, понятное дело, что этот человек живет сейчас в России, у него проблемы из-за того, что я говорил. Я сейчас больше не ИГИЛ, я мирный человек. <…> Но он до сих пор с ИГИЛ, я это знаю. <…> И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — рассказал Хасанов.

Борьба продолжается

Доследственная проверка в отношении Короткова по факту сотрудничества с ИГИЛ проводится уже больше года. По информации ФАН, следствию удалось допросить Шерзода Хасанова и других лиц, связанных с этим делом. Также правоохранители подтвердили, что Хасанов действительно состоял в террористической организации «Исламское государство». Сейчас проводится сбор остальных доказательств возможному пособничеству террористам. Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении Короткова в любой момент.

Федеральное агентство новостей не остановится в сборе собственных доказательств возможной причастности журналиста к деятельности террористической группировки. Редакция считает, что такие действия неприемлемы с точки зрения не только журналистов, но и российских граждан. А это значит, что совершившие преступления лица должны понести наказание, если их вину признает суд.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ ФАН «КОРОТКОВ И ИГИЛ: КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРОВЕРЯЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

1 Организация запрещена на территории РФ.