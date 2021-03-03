По подозрению в убийстве прикамской семьи начали разыскивать подростка

Пермь, 3 марта. Полиция изменила ориентировку на розыск подозреваемого в убийстве трех человек в Пермском крае. Вместо мужчины теперь разыскивают 16-летнего подростка.

Трагедия произошла в поселке Октябрьский. В частном доме обнаружили тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей. В связи со случившимся в розыск объявили мужа погибшей. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью.

Спустя некоторое время в местных СМИ появилась информация, что объявленный в розыск мужчина был найден мертвым. Местонахождение 16-летнего сына погибших супругов остается неизвестным. По данным источника ФАН, он мог покинуть пределы города на автомобиле.