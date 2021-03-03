Figaro: мечты Байдена не сходятся с интересами союзников

Париж, 3 марта. Президент США Джо Байдент мечтает построить альянс демократий, но другие демократические страны он об этом даже не спрашивает, уверен обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Авторитетный французский журнал скептически отнесся к стремлению Байдена выстроить новый трансатлантический альянс демократий.

«Америка вернулась!» — бодро провозгласил президент, открывая саммит G7. Однако так ли нужна европейским союзникам Америка, задаются вопросом авторы Le Figaro.

Байден, как и его предшественники, строит воздушные замки, в которых Америка предстает для всех демократий новым Иерусалимом, однако правда такова, что у всех демократий на свете есть свои собственные интересы. А инструментарий, которым располагают лидеры этих демократий, зачастую оказывается неэффективным или малоэффективным, как, например, санкции. Обозреватель Le Figaro приводит примеры с Россией, Турцией, Китаем и Ираном в качестве подтверждения своих слов.

Америка вернулась в многовекторную дипломатию только для того, чтобы понять, что ее инструменты безнадежного устарели.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о расколе внутри ЕС из-за проблем с производством и распределением вакцины от коронавируса.