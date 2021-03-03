Тимофеева предупредила о многомиллиардных штрафах за нарушение экологических норм

Российская компания «Норникель» выплатит 146,2 миллиарда рублей за вред окружающей среде посредством разлива топлива на ТЭЦ-3. Насколько эффективным оказался штраф в борьбе за сохранность окружающей среды, рассказала заместитель председателя Госдумы, член Комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Глава Росприроднадзора Светлана Родионова и профильное министерство заняли жесткую государственную политику в вопросе охраны окружающей среды. Но по-честному, никто не верил, что у «Норникеля» будет колоссальный штраф. Могу сказать, что это показательный пример того, как не нужно делать и как нужно многое предупреждать», — заявила Ольга Тимофеева.

Она также отметила, что правительство по-разному пыталось найти механизм преодоления нарушений нефтяных компаний. Поэтому были внесены поправки о формировании некого фонда, куда каждая нефтяная компания должна вкладывать средства с целью создания резерва для ликвидации последствий.

«На мой взгляд, все должно быть показательно. При этом, нужно посмотреть, как «Норникель» выплатит штраф, и на что эти деньги будут потрачены. Это задел на будущее, чтобы никто не допускал подобного впредь», — объяснила Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что сегодня есть прямое понимание – лучше соблюдать экологические нормы, чем потом получать колоссальные штрафы. Эксперт выразила надежду на то, что Росприроднадзор в лице Родионовой доведет дело «Норникеля» до конца.

Ранее ФАН сообщал, на улучшение жизни норильчан направят 120 млрд рублей.



