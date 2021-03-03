Путин выступил за безопасность правоохранителей. События дня. ФАН-ТВ

Путин оценил работу органов внутренних дел РФ в 2020 году

Бороться с криминальной угрозой в России нужно решительно и наступательно. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел России. Глава государства подчеркнул: россияне ждут большей эффективности от органов власти, включая МВД. В то же время тех, кто попытается «агрессивно воспрепятствовать» работе полиции и других правоохранительных структур, будут наказывать по всей строгости закона.

«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — пообещал президент.

Вопрос о защите правоохранителей, а также их домочадцев обострился в свете незаконных протестных акций в конце января — начале февраля, когда сторонники блогера Навального открыто угрожали силовикам, как реально, на улицах российских городов, так и в виртуальном пространстве.