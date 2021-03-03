Путин выступил за безопасность правоохранителей. События дня. ФАН-ТВ

Путин оценил работу органов внутренних дел РФ в 2020 году
Бороться с криминальной угрозой в России нужно решительно и наступательно. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел России. Глава государства подчеркнул: россияне ждут большей эффективности от органов власти, включая МВД. В то же время тех, кто попытается «агрессивно воспрепятствовать» работе полиции и других правоохранительных структур, будут наказывать по всей строгости закона.
«Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена», — пообещал президент.
Вопрос о защите правоохранителей, а также их домочадцев обострился в свете незаконных протестных акций в конце января — начале февраля, когда сторонники блогера Навального открыто угрожали силовикам, как реально, на улицах российских городов, так и в виртуальном пространстве.
Москва и Сухум обсудили борьбу с COVID-19
Товарооборот России и Абхазии в прошлом году превысил 250 миллионов долларов. Такие впечатляющие цифры привел на встрече со своим абхазским коллегой Дауром Кове в Москве глава нашего МИД Сергей Лавров. В ходе переговоров министр иностранных дел также отметил актуальность сотрудничества между государствами в борьбе с пандемией COVID-19.
«Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули там мобильные госпитали и несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Работали там и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая сейчас в России наблюдается, она имеет место и в Республике Абхазия, я имею в виду сокращение количества зараженных», — отметил Сергей Лавров.
Даур Кове выразил благодарность за неоценимую помощь, которую Россия оказывает Республике Абхазия в борьбе с ковидом. Сейчас правительства двух стран рассматривают вопрос поставки в Сухум нашей вакцины. Высокий абхазский гость подчеркнул и важность совместных усилий «в рамках женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье». На фоне гиперактивности НАТО в соседней Грузии военно-техническое сотрудничество с Россией становится для Абхазии приоритетным.
Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на Камчатке
Лоб в лоб: по меньшей мере два человека погибли в ДТП с участием рейсовых автобусов. Десять человек получили травмы. По информации регионального ГИБДД, авария произошла в районе села Южные Коряки в Камчатском крае около 20 часов по местному времени. По предварительным данным, водитель одного из автобусов пытался избежать столкновения с грузовиком, который двигался впереди, выехал на встречную полосу и налетел на маршрутку. Водитель одного из автобусов и пассажир другого погибли. Среди пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирована беременная женщина. Обстоятельства ДТП выясняются.