Немцы призывают Меркель выйти из европейской программы вакцинации

Берлин, 3 марта. Результаты опроса общественного мнения показывают, что почти половина населения Германии разочаровалась в антикоронавирусной политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Немецкая газета Duetsche Welle опубликовала результаты социальных опросов, связанных с текущей политикой кабинета Ангелы Меркель в борьбе с коронавирусной инфекцией. 46% респондентов уверены, что Меркель подвела немецких граждан, введя слишком жесткие ограничения и ввязавшись в общеевропейскую программу по вакцинации. Немецкие граждане призывают Меркель не вести переговоры с Европой и начать вакцинироваться самостоятельно качественными препаратами.

Также более половины опрошенных выразили разочарование работой общеевропейского руководство по борьбе пандемией. Германия показала самый высокий в блоке уровень недовольства: 51% немцев жестко раскритиковал работы главы ЕК Урсулы фон дер Ляйнен. С немцами солидарны 35% опрошенных французов и 24% шведов.

«Во всем виноваты наши политиканы», — рассказал опрашивающим один из респондентов.

Германия — один из мировых лидеров по количеству зараженных и погибших от коронавирусной инфекции. Тем не менее, немцы не торопятся массово прививаться раскритикованной вакциной AstraZeneca, а сама верховный канцлер Ангела Меркель публично отказалась делать прививку, сославшись на свой возраст.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что страны ЕС массово отказываются участвовать в общерегиональной программе по вакцинации и заключают частные контракты с Израилем, Китаем и Россией на поставки вакцины от COVID-19 и открытие совместных производств так называемых «вакцин второго поколения».