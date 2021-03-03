Экс-президент Украины назвал виновников в активизации военных действий в Донбассе

Киев, 3 марта. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обвинил в очередной эскалации на юго-востоке страны президента Украины, Верховную Раду и саму делегацию.

Кравчук заявил, что делегация на предстоящем заседании контактной группы обсудит, оказали ли санкции в отношении некоторых украинских политиков влияние на работу группы.

«А сегодня мы видим, что активность той стороны усилилась. «Тишина» стала менее «тишиной», нежели была, скажем, неделю назад. То есть, стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженных. Наши попытки выяснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но можно предполагать, что это реакция на нашу активность. А в последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в трехсторонней контактной группе значительно усилили активность», — сказал он.

Ранее командование Народной милиции ДНР сообщило о разрешении для военных вести упреждающий огонь по позициям противника в целях подавления и ликвидации огневых точек ВСУ, сообщает телеканал «360». По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, речи об эвакуации мирных жителей пока не идет, однако защитники республики готовы к обороне и защите населенных пунктов.