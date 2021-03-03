Разрушительное землетрясение произошло в центральной Греции

Афины, 3 марта. В районе Фессалии в Греции произошло сильное землетрясение. Сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,9, по интенсивности — разрушительное.

Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее Афин. Очаг был на глубине два километра. Толчки сильно ощущались в Центральной Македонии и в Салониках, пишут местные СМИ.

В результате происшествия также наблюдалась раскачка зданий. Из-за этого некоторые местные жители выходили на улицы. Из главной больницы Ларисы эвакуировали пациентов. Информации о пострадавших и ущербе от ЧП пока нет.

Землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера было зафиксировано в Индийском океане, в 1922 километрах от берегов ЮАР, сообщал ФАН.