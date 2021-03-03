Психолог объяснил, почему нужно отказаться от намеков на подарки к 8 Марта

Москва, 3 марта. Психолог Анастасия Давыдова в преддверии 8 Марта рассказала, как правильно говорить о подарках и почему следует отказаться от намеков на презенты.

Женщине не следует намекать мужчине, какой подарок она хочет получить на праздник. Это связано с тем, что мужчины не понимают намеков. Если люди являются близкими и важны друг другу, то возлюбленный сам поймет, что хочет получить в подарок его женщина. Если же есть желание получить что-то конкретное, то лучше сказать об этом напрямую, объяснила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Давыдова.

Проговаривать свои желания важно как для мужчины, так и для женщины. Некоторые пары формируют список того, что хотят получить. Кроме того, не только подарками можно показать свои чувства. Существуют несколько языков любви. Более ценным является внимание от человека, напомнила психолог. Можно организовать совместное мероприятие. Некоторым важны комплименты, а другие любят тактильный контакт.

До этого психолог Анна Хныкина рассказала о последствиях покупки букета себе на 8 Марта. Если женщина покупает цветы, чтобы похвастаться, это приведет к расстройству.