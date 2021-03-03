Обновленный Subaru XV стал доступен для заказа у российских дилеров

Москва, 3 марта. Обновленный компактный кроссовер Subaru XV 2021 модельного года стал доступен для заказа в Российской Федерации.

Автомобиль имеет три комплектации, стоимость которых варьируется от 2 миллионов 459 тысяч рублей до 2 миллионов 629 тысяч 900 рублей. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «японца».

«Основной пакет доработок Subaru XV касается оснащения автомобиля», — пишет издание.

Начиная с 2021 года модель имеет пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus и систему автоматического торможения Reverse Automatic Braking (RAB). Обновленный Subaru XV получил дополнительную камеру переднего обзора и новую функцию автоматического наклона правого зеркала. Что касается внешнего вида, то машина приобрела обновленный передний бампер с новой накладкой, другой цвет кузова и легкосплавные колесные диски с обновленным дизайном.

Ранее американские автоэксперты провели анализ данных более 15,5 миллиона автомобилей и затем составили рейтинг машин с самыми надежными моторами. Первое место в списке заняли Mitsubishi, а японские Subaru вошли в десятку лидеров.