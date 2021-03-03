Кремль считает, что Запад следует Фултонской речи в отношениях с Россией

Москва, 3 марта. Запад продолжает следовать постулатам Фултонской речи Уинстона Черчилля в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фултонскую речь Уинстона Черчилля, которой в этом году 5 марта исполнится 75 лет, Песков назвал очень важной и эпохальной, а также призвал никогда ее не забывать. По мнению пресс-секретаря президента, выступление британского политика определило дальнейшее мировоззрение западных стран в отношении СССР и России.

«Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому, конечно же, нужно об этом помнить», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что России надо не забывать, что все конфронтационные механизмы, подобные НАТО, создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.

«Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России отреагировал на заявление лидера США Джо Байдена по поводу Крыма. Политик ответил, что воссоединение полуострова с Россией прошло согласно всем стандартам международного законодательства.