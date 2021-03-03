Путин ожидает от правоохранителей «беспощадной борьбы» с пьянством за рулем

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин обсудил на расширенном заседании коллегии МВД РФ тему противодействия пьянству на дороге.

Необходимо активно бороться с выпившими за рулем, подчеркнул глава государства.

«Сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал Владимир Путин.