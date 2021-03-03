Путин ожидает от правоохранителей «беспощадной борьбы» с пьянством за рулем

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин обсудил на расширенном заседании коллегии МВД РФ тему противодействия пьянству на дороге.
Необходимо активно бороться с выпившими за рулем, подчеркнул глава государства.
«Сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал Владимир Путин.
Ранее президент поручил МВД выяснить причины роста преступности в некоторых регионах. Он назвал тревожным сигналом большую долю тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков.