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Путин ожидает от правоохранителей «беспощадной борьбы» с пьянством за рулем

Путин ожидает от правоохранителей «беспощадной борьбы» с пьянством за рулем

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин обсудил на расширенном заседании коллегии МВД РФ тему противодействия пьянству на дороге.

Необходимо активно бороться с выпившими за рулем, подчеркнул глава государства.

«Сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», — сказал Владимир Путин.

Ранее президент поручил МВД выяснить причины роста преступности в некоторых регионах. Он назвал тревожным сигналом большую долю тяжких и особо тяжких преступлений среди подростков.

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