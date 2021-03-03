Сергей Гинзбург об актрисе Римме Марковой: Она пахала до своей последней минуты

Известный российский режиссер Сергей Гинзбург заявил ФАН, что актриса Римма Маркова была прекрасной артисткой и прямым человеком.

Гинзбург, в январе справивший 60-летний юбилей, в эксклюзивном интервью рассказал, как ему работалось с народной артисткой РФ во время съемок телесериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика», который оказался последним актерским проектом в жизни Марковой (в среду ей исполнилось бы 96 лет).

— Сергей Владимирович, расскажите, как вам с ней работалось, каким она была человеком, актрисой?

— Я о Римме Васильевне могу рассказывать ого-го сколько! Мы с ней познакомились задолго до этого сериала — был какой-то фестиваль, по-моему, «Улыбнись Россия!», его проводила Алла Сурикова. Там собралась очень такая тесная компания. И тут она обращается ко мне: «Пойдем потанцуем!» Вот так мы с Марковой и начали общаться. Она все время говорила: «Слушай, ты так похож на моего какого-то там 8-10-15-го югослава» (смеется), и с ней было так легко — шутки, прибаутки.

При том, что Римма Васильевна была прямой и жесткой. Однажды я стал свидетелем того, что она сказала кому-то малоприятному для себя человеку: «Ты вообще отойди отсюда, я с тобой даже разговаривать не хочу!»

Вот такой удивительный у нее был характер.

— Вас, получается, сразу приняла?

— Да, несмотря на большую разницу в возрасте, мы как-то вот хорошо подружились, потому что нам было весело, мы смеялись, шутили, валяли дурака. И когда встречались на каких-то мероприятиях, то всегда очень тепло общались.

— А потом вы вместе с ней и поработали!

— Когда я решил снимать «Мишку Япончика», то начал искать для нее какой-то персонаж. Я вообще мечтал с ней поработать. Но поскольку там все-таки такая роль была… Я понимал, что это гениальная русская актриса, и как она отнесется к тому, чтобы сыграть, скажем так, руководительницу борделя. И думал: «Сейчас пошлет меня!»

В общем, звоню ей и говорю: «Так и так, Римма Васильевна, тут вот какое дело, есть роль, но вот ее название, может быть, вас это смутит…» И она мне сразу сказала: «Милый, да я у тебя хоть табуретку сыграю!»

— Прекрасно!

— Все это благодаря нашей дружбе. Ей тогда уже было, по-моему, 86 лет.

— Точно, сериал же вышел ровно десять лет назад, в 2011-м.

— Поразительно, как она тогда готовилась к съемкам, как работала! Сейчас такое многим уже и не снится. Вы можете себе представить — 12-часовая смена, не всегда в отапливаемом помещении, не в очень удобном, но Маркова все время на ногах. Приходила с готовым текстом. Как-то раз, помню, поменял некоторые сцены, так там такая паника была! Говорю: «Римма Васильевна, ну, там всего-то несколько слов». А она: «Я не готовилась к этому». Понимаете?

Еще у Марковой было какое-то удивительное чувство юмора, опять же связанное с ее этой прямотой. Один украинский артист был такой немного странный, и он ее все дергал и дергал: «Римма Васильевна, Римма Васильевна, может, вы меня помните, лет пять назад был такой-то и такой-то фильм?» И она ему отвечает: «Милый, я не помню, что вчера-то было, а ты говоришь — пять лет назад…»

— О брате своем — не менее прекрасном актере Леониде Маркове (скончался 1 марта 1991 года) — что-то рассказывала?

— Она была фантастической рассказчицей. Вот эти все ее рассказы о брате… Она так искренне любила его! Редкий разговор не переключался на Леонида, на его жизнь, на его творчество и так далее.

Про нее же можно рассказывать миллион разных историй. Например, о том, как Маркова до последнего тянула свою семью. И о том, как она снималась в этих роликах.

— Рекламу имеете в виду?

— Ну да, потому что ей надо было кормить своих: «Ты только скажи, а мне заплатят?» Я говорю: «Конечно, заплатят Римма Васильевна, о чем вы говорите?!»

В общем, когда я решил снимать ее в «Мишке Япончике», то боялся, что позвоню Марковой, а она откажется. Заявит, что ей тяжело, или скажет: «Ну что я буду на старости лет играть». В итоге получилась прекрасная роль такой вот одесской «мамки» пани Баси. Это был такой, скажем так, философский, притчевый образ.

У нас были замечательные молодые актеры, в основном, молодежь рядом с ней, Женя Ткачук (исполнитель главной роли. — Прим. ФАН), например, и я говорил всем: «Поразительно, посмотрите, ей 86 лет, уже 10 часов смены, а она по-прежнему в форме, ни на что не жалуется, никаких капризов». И все отвечали: «Мы не понимаем, как можно так играть». Это, к сожалению, уже…

— …другая эпоха, и таких актеров уже практически нет?

— Да! Они титаны, они из той самой эпохи, очень многие ушли, сейчас-то всего ничего осталось из числа этих могучих стариков. Но при этом их функция, их присутствие в нашей жизни давали нам определенные ориентиры. Кто-нибудь из нашего поколения станет таким же ориентиром? Не знаю, не уверен...

Поэтому, когда мы говорим о профессии, когда говорим о человеческих качествах, я еще раз повторюсь — Маркова была афористичным человеком, прямым, что самое главное. Если ей что-то не нравилось, она об этом говорила прямо. При этом тащила на себе всю семью. Римма Васильевна рассказывала о том, как она всем помогает, и она чувствовала эту необходимость. То есть до самой своей последней минуты Маркова пахала, и это было сутью всей ее жизни. Фантастическое качество!

Я не чувствовал рядом с ней разницы в возрасте, потому что это была личность, а при этом еще и прекрасная женщина, потому что и шутила, и кокетничала. И это все было абсолютно естественно, без каких-либо вот этих старческих глупостей. Мы вот такие фрагментарные, рефлексирующие, а у Марковой и ее поколения было четкое понимание: это — хорошо, это — плохо, это — надо делать, а это — не надо.

Римма Маркова родилась 3 марта 1925 года в поселке Чурино, что в Самарской губернии. Училась в школе-студии при Вологодском областном театре драмы. Окончила Драматическую студию при Театре имени Ленинского комсомола.

Сыграла более чем в восьмидесяти фильмах и сериалах. Звания народной артистки России была удостоена в 1994 году.

Трижды была замужем, причем первый супруг был греком, а третий — испанцем.

Ушла из жизни 15 января 2015 года в Москве — от остановки сердца. Телесериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика», вышедший на экраны в 2011 году, стал последним художественным проектом в жизни Марковой.

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