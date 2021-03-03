Третья волна Covid-19 начинает беспощадно накрывать Прибалтику

Рига, 3 марта. Глава латвийского ведомства Даниэль Павлютс призвал власти страны «включить тревожную кнопку» и рассказать населению об угрозе третьей волны COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Латвии остается на стабильно высоком уровне, отметил министр. Уровень заболеваемости в стране не только не снижается, но и разбавляется случаями заражения британским штаммом коронавируса — более опасным и заразным.

«Появились серьезные препятствия: не только не снижается уровень заболеваемости, но и наши специалисты пришли к правительству с предупреждением — как и в других странах, у нас есть доказательства того, что эти новые британские штаммы достигли Латвии и распространяются здесь», — сообщил министр.

Новый штамм может стать серьезной угрозой для прибалтийского государства, считает Павлютс. Нужно уделять особое внимание контролю его распространения.

В настоящее время высокая заболеваемость отмечается в Эстонии. Медики сообщают о распространении в стране нового штамма коронавирусной инфекции. Латвийский министр здравоохранения подчеркивает, что уровень заболеваемости в Эстонии вдвое превышает латвийский, что является серьезным предупреждением для правительства.

Ранее сообщалось, что британский штамм SARS-CoV-2 был зафиксирован в норвежской столице Осло. От 50 до 70% новых случаев заболевания в стране приходится именно на этот штамм.