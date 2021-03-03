Мilitary Watch: РФ обладает самыми опасными истребителями-перехватчиками в мире

Вашингтон, 3 марта. Военные аналитики издания Мilitary Watch пришли к выводу, что Россия обладает самым большим количеством мощных истребителей-перехватчиков.

Американские обозреватели составили целый список стран, которые обладают истребителями-перехватчиками. Автор материала признал российские боевые машины самыми быстрыми их всех существующих когда-либо образцов четвертого поколения, особое внимание уделив МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ — по мнению журналиста, они являются самыми боеспособными российскими воздушными средствами.

Отечественные перехватчики способны подниматься в воздух гораздо выше любых других самолетов того же поколения и могут долго находиться в полете на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, российские истребители обладают РЛС с фазированной антенной решеткой «Заслон» и «Заслон-М» и множеством эффективных датчиков.

Ранее телеканал «360» сообщал о завершении испытаний модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18». По словам главреда сайта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева, российский дрон решит проблему перехвата чужих разведывательных беспилотников, пишет Федеральное агентство новостей.