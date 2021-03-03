Дмитрий Пучков: Давайте у людоедов интервью брать!

СМИ давно уже пора приравнять к оружию массового поражения. Таким мнением поделился в беседе с ФАН писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Он прокомментировал сообщение СМИ о том, что журналистка Ольга Боброва осенью 2018 года опубликовала интервью с Сергеем Трофимовым — бойцом запрещенной в России террористической организации «Джебхат-ан-Нусра».

«С одной стороны, подобные действия указывают на некоторую интеллектуальную недостаточность человека. Трансляция точки зрения террористов, мягко говоря, занятие странное. Они же людей убивают! Но у таких деятелей по категории «люди» проходят только они сами, их родственники и некоторые близкие. Все остальные, как нетрудно догадаться, не люди. Тут вопрос к тому, кто взял эту гражданку на работу, курирует ее и следит за выходом материалов. Может оказаться, что она в этом деле вовсе и не главная: получила редакционное задание, выполнила его, а редактор его опубликовал», — сказал блогер.

Дмитрий Пучков также рассказал, с чем, по его мнению, можно сравнить подобные действия журналиста.

«Поступок, конечно, безобразный. Давайте у людоедов интервью брать! Выяснять, зачем они едят человечину. Действительно ли она такая вкусная, как говорят. Можно ли ради этого кого-то убивать? Кто вкуснее — женщины, мужчины, дети? По-моему, надо быть умалишенным, чтобы такое обсуждать», — отметил публицист.

В завершение он добавил, что в подобного рода профессиях не должно быть случайных людей.

«Идиотов к работе в прессе подпускать нельзя. СМИ давно уже пора приравнять к оружию массового поражения. Там должны работать отобранные и специально подготовленные люди. Одно дело — дурачок-блогер, который за свои слова не отвечает вообще никак, и другое дело — средство массовой информации», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, какую информацию проверяет Следственный комитет в отношении сотрудника «Новой газеты» журналиста Дениса Короткова.