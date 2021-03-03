Коротков мог получать информацию от боевиков ИГИЛ через посредников Ходорковского

Работник «Новой газеты» Денис Коротков мог сотрудничать с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и получать от боевиков информацию. В настоящий момент следственные органы проводят проверку возможных связей Короткова с ИГИЛ1. ФАН выяснил, как петербургский журналист контактировал с боевиками и за чей счет получал данные.

Бывший участник ИГИЛ родом из Казахстана Шерзод Хасанов, проживающий в Сирии, рассказал ФАН, что переписывался с российским журналистом и получал от него статьи за авторством Дениса Короткова. Кроме того, Хасанов был переводчиком у российских корреспондентов, которые рассказали, кто спонсирует их поездки в Сирию.

«Было много групп журналистов. Один раз я полдня был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил. Потом я подошел к своему начальству и спросил: кто такой российский олигарх Михаил? Но они сразу заткнули мне рот, запретили вспоминать об этом и кому-либо говорить», — признался Хасанов.

Судя по всему, речь шла об осужденном в России Михаиле Ходорковском. Короткова и Ходорковского связывают долгие партнерские отношения — журналист регулярно ездит на форумы «Открытой России» (организация признана нежелательной в РФ), встречается с ним в европейских турне.

Журналист «Новой» выпускал необычные эксклюзивы, даже не выезжая из Петербурга. Коротков получил видео о ликвидированном террористе, цена которого около 10 тысяч долларов. Telegram-канал «Караульный» рассказал, что ему пытались продать ролик якобы о действиях «ЧВК Вагнер» в Сирии за 10 тысяч долларов. В итоге видео оказалось у Короткова.

Здесь возможны два варианта: либо видео Короткову могли просто выкупить после того, как журналист съездил к своему спонсору Ходорковскому в Берлин, либо он, предположительно, уже имел видео на руках от ИГ1 или Ходорковского и просто пытался его легализовать с помощью продажи.

Примечательно, что Коротков опубликовал статью через несколько дней после того, как ФАН отправил запросы знакомым журналиста. Судя по всему, сотрудничающий с ИГИЛ работник «Новой» надеялся прикрыться от нашего расследования. Источник в «Новой газете» рассказал ФАН, что материал Короткова готовили и публиковали в спешке и выпустили вечером в четверг, даже не дождавшись утреннего номера. Подробнее о проверке в отношении Дениса Короткова — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.