Под угрозой 23 района: Саратовская область готовится к масштабному паводку

Как сообщило управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области, нынешней весной под угрозой паводка могут оказаться сразу 23 района. Ситуация усугубляется аномально снежной зимой: количество осадков значительно превзошло предыдущие годы. В зоне потенциального подтопления расположены 99 населенных пунктов, в которых проживают почти 25 тысяч человек.



Сейчас толщина льда в разных районах области составляет от 35 до 51 сантиметра, согласно прогнозам синоптиков, активный ледоход начнется только через полтора месяца. Тем не менее, власти и экстренные службы начали активную подготовку к паводку уже сейчас. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в среду провел в поселке Затон смотр техники, чтобы выявить готовность к возможным экстренным ситуациям. Всего в смотре приняло участие около 68 разнообразных единиц техники, включая современный водный транспорт.

«Нужно сохранять максимальную бдительность. Нового ничего нет, но возникают кризисные ситуации. Раскачки быть не должно. С сегодняшнего дня оперативный штаб должен перейти на круглосуточный режим. Все четко отработать: мобилизацию людей и средств, порядок действий. Основное внимание жителям населенных пунктов, всех предупредить, оповестить. К началу паводка мы должны быть во всеоружии», — отметил Радаев.

Губернатор в прямом эфире смог наблюдать на мониторе за пробным подрывом льда на реке Медведице в Лысогорском районе. Помимо этого, спасатели продемонстрировали умение быстро вытаскивать на берег провалившихся под лед людей. Также чиновников познакомили с бельгийской овчаркой по кличке Васаби, которая обучена поиску пострадавших во время паводков.



Сотрудник службы спасения Александр Т. поделился ожиданиями от предстоящего паводка, отметив высокую готовность всех причастных организаций.

«Впереди нас ждет действительно «горячее» время, если синоптики не ошибаются. Хотя тут и так все понятно: снега очень много, без серьезного паводка в любом случае не обойдется. Подготовка идет серьезная, руководство не дает нам ни минуты покоя. Никто не жалуется, потому что каждый понимает, ради чего нужно так много работать. Что говорить, если уже сейчас штаб будет работать круглосуточно. Нынешний смотр нельзя назвать «показухой», мы реально готовы к любым вызовам. Постепенно обновляется технический парк, регулярно проводятся тренировки разных аспектов нашей работы. Будем надеяться, что природа нас пощадит, но в случае необходимости мы сделаем все возможное. Спасатели уверены в себе», — заявил Александр.

Жители районов, которые могут оказаться в районе паводка, получают инструктаж от экстренных служб. Некоторые знакомы со стихией не понаслышке: в 2018 году затопило почти полсотни домов в селе Комаровка. Пенсионер Виталий Р, ранее проживавший в Комаровке, решил переехать в другой район именно после паводка.

«Тогда всему селу досталось, вода залила буквально все, что можно. Оценить уровень паводка можно было прямо из окна: высовываешь руку, чуть опускаешь и она уже мокрая. Тогда власти сработали на редкость медлительно: до последнего не подрывали речку, хотя мы буквально умоляли начать работы. Потом ответственных за это, вроде бы, поснимали с должностей. Я решил переехать в другой район: дом слишком сильно пострадал, заниматься ремонтом уже не хотелось. Перебрались в дом к жене, теперь проживаем там. Никакие инструкции по паводку мне не нужны, к сожалению, все пройдено на собственном печальном опыте. Но со стороны кажется, что власти сейчас приготовились намного лучше. Только март начался, но уже все готово», — резюмировал пенсионер.

Ранее на реке в Вольске погибли двое братьев возрастом 6 и 11 лет. После этого случая было решено поставить у водоемов посты охраны.