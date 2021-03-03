Экипаж крейсера «Маршал Устинов» примет участие в учениях в Баренцевом море

Москва, 3 марта. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из Североморска в Баренцево море для участия в учениях. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Экипаж корабля «Маршал Устинов» в ходе учений отработает боевую и повседневную организацию, а также плановые задачи боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями и авиацией.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 был заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе. В то время он назывался «Адмирал флота Лобов». На воду он был спущен 25 февраля 1982 года.

В ноябре 1986 года крейсер вошел в состав Северного флота. Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина — 186,5 метра, высота — 42,5 метра. Крейсер вооружен автоматической пушкой АК-130, 16 пусковыми установками ПКРК П-1000 «Вулкан», а также ЗРК «Оса-МА» и 64 пусковыми установками ЗРС С-300Ф «Форт».

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