В парке «Патриот» обсудили новые подходы к подготовке военнослужащих

Москва, 3 марта. Учебно-методический сбор прошел подмосковном парке «Патриот». В ходе мероприятия обсудили инновационный подход к подготовке военнослужащих армии и флота.

В учебно-методическом сборе приняли участие руководители экзаменационных комиссий учебных заведений Министерства обороны России. В подразделениях уже сейчас вовсю идет освоение техники, которой управляют с помощью искусственного интеллекта. Для этих целей военные академии переходят на новые стандарты обучения, учебные программы выстраиваются с учетом всех современных знаний и передового опыта.

Так например, ФАН писал, что армейский спецназ в России решили подготавливать на новом уровне. Обучение военнослужащих теперь включает в себя не только наработку навыков по стрельбе из любых видов стрелкового оружия, но и обучение использованию средств связи, выполнению прыжков с парашютом, обращению с минно-взрывными средствами, умению оказывать раненым первую помощь. Телеканал 360 сообщал, что за 2020 год число обученных военнослужащих по контракту увеличилось на 30 тысяч человек.